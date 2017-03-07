Политические круги России применяют приднестровский сценарий на Донбассе - Фриз

Об этом написала на своей странице в Facebook председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

«Заявление члена Совета Федераций Ольги Ковитиди о необходимости признания «ДНР» и «ЛНР» в очередной раз показывает, что Кремль противится международным договоренностям в формате «Минска» и «Нормандии» относительно Донбасса. Все чаще политические круги России демонстрируют желание консервации ситуации и применения приднестровского сценария», - написала парламентарий.

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«Такие заявления представителей Госдумы и Совета Федераций должны быть сигналами для наших партнеров о том, кто нарушает достигнутые договоренности и пытается одновременно вести свою политику, заставляя другие стороны выполнять обязательства. Такие факты должны доводиться всеми внешнеполитическими официальными и неформальными каналами нашим партнерам в США и Европе»,- подытожила Фриз.

Независимость непризнанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и молдавскими войсками начался кратковременный вооруженный конфликт, который завершился фактической победой сепаратистов, поддержанных российской армией.

В 2007 году в ПМР был проведен референдум, на котором 98% избирателей высказались за независимость республики и будущую интеграцию с Российской Федерацией. Результаты референдума не были признаны на международном уровне. По состоянию на сегодняшний день конфликт не разрешен, он находится в замороженном состоянии.

На территории Приднестровья располагается контингент российских вооруженных сил (один батальон – не менее 412 человек) и воинская часть №13962 (или Оперативная группа российских войск ОГРВ) - два батальона общей численностью около тысячи человек.

ОГРВ и батальон укомплектовываются как приднестровскими россиянами (150-160 тысяч жителей ПМР имеют гражданство РФ), так и командированными из России. Молдова не признает за ОГРВ какого-либо официального статуса и настаивает на выведении российских военных со своей территории.