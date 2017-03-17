ЕС обещает "внимательно следить" за последствиями официальной блокады ОРДЛО для гражданских

Так прокомментировала собственному корреспонденту УНИАН соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Рады Украины спикер Внешней дипломатической службы Майа Кочьянчич.

"Мы будем внимательно следить за последствиями этого решения для гражданского населения", - сказала она.

При этом спикер подчеркнула, что Минские соглашения остаются основой для мирного и устойчивого урегулирования конфликта на востоке Украины. "Их положения, в частности те, которые касаются прекращения огня, отвода тяжелого вооружения, восстановления социально-экономических связей между отдельными районами Донецкой и Луганской областей и остальной части страны, а также налогообложения в рамках украинского законодательства, должны соблюдаться всеми сторонами", - сказала Кочьянчич.

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Пресс-секретарь также заверила, что ЕС по-прежнему твердо выступает в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 марта СНБО принял решение о прекращении грузовых перевозок на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.