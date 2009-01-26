Тимошенко уже выставила банкам условие получения кредитов от НБУ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что банки будут получать рефинансирование НБУ при условии пролонгации кредитов для агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на совещании по вопросам подготовки весенне-посевной кампании в условиях кризиса.

«Не существовало осмысленного рефинансирования банковской системы, тех банков, которые будут пролонгировать кредиты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уточнила, что в настоящее время агропромышленный комплекс обслуживают 92 коммерческих банка. По ее словам, в настоящее время для агропромышленных предприятий банки пролонгировали до октября 2009 года кредиты на общую сумму 1 млрд. грн., в то время как 3,2 млрд. грн. кредитов еще не продлены.

«Необходимо предусмотреть обязательное условие – для того, чтобы получить рефинансирование, банк должен пролонгировать кредиты для аграрного комплекса, включая сохранение залогов и процентов на том уровне, которые дают право на жизнь аграрному бизнесу, а не уничтожают его в зародыше», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.