Апелляционный суд без альтернативы залога оставил под арестом Чауса, который скрывается в Молдове

Апелляционный суд Киева оставил содержание под стражей в качестве меры пресечения в отношении судьи Днепровского райсуда столицы Николая Чауса, который скрывается от украинского правосудия в Молдове, но отменил право на внесение залога.

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Об этом сегодня сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

Вчера, 23 марта, суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Чауса, на определение следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 18 января 2017 года, который применил в отношении Чауса меру пресечения в виде содержания под стражей с назначением залога в размере более 3,7 млн грн.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила... определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 18 января 2017 года – отменить; постановить новое определение, которым ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Чауса Н.А. – удовлетворить частично; избрать подозреваемому Чаусу Н.А. меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ изобличили Чауса во время получения взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.

С 12 сентября Чаус был объявлен в национальный розыск. С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.

1 марта 2017 года стало известно, что Чауса по запросу ГПУ задержали в Молдове. Адвокаты Чауса обратились к президенту Молдовы Игорю Додону с просьбой предоставить их подзащитному политическое убежище.

В Генпрокуратуре Украины сообщили, что решение вопроса об экстрадиции судьи в Украину будет зависеть от решения президента Молдовы о согласии или отказе предоставить ему статус политического беженца.