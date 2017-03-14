Мы их ногами вперед повыносим: АТОшники предостерегли от избрания судей взяточников в ВСП

На съезде судей незапланированно выступили участники АТО, которые призвали делегатов съезда не избирать в Высший совет правосудия взяточников и всех, кто скомпрометировал себя на судейской должности.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в начале съезда после того, как были оглашены приветственные речи и делегаты собирались перейти к решению организационных вопросов по подготовке к голосованию, на сцену поднялись пятеро участников АТО и попросили слово для выступления.

От АТОшников на съезде выступил председатель общественной организации участников АТО “Справедливость” Тарас Костанчук.

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Он, в частности, отметил, что «сейчас под этим зданием (Октябрьский дворец - УНИАН) 200 моих собратьев, которые прошли через бои и которым надоело терпеть».

«Я ходил на заседание Высшего совета правосудия и видел, как он отпускает судей, которые судили майдановцев. Из 300 таких судей уволили всего около 25 человек. А по другим истекает срок давности и они останутся безнаказанными. Но этого не будет”, - заявил Костанчук на съезде и выразив возмущение, что член ВРП Павел Гречковский, которому инкриминируют покушение на мошенничество, даже не был отстранен от членства в ВСП.

Кроме того, как отметил Костанчук журналистам в кулуарах Октябрьского дворца, он и его собратья собираются и в дальнейшем наблюдать за съездом, который продлится два дня, чтобы не допустить избрания в состав ВСП 17 кандидатов, в отношении которых есть сомнения в их добропорядочности. “Не дай Бог среди тех 6 (съезд судей должен избрать 6 членов ОРУ — УНИАН) будет негодяй, мы их ногами вперед повиносимо прямо из этого дворца. Это те, о которых говорит движение “Честно”», - заявил он.

Сейчас на улице возле Октябрьского дворца находятся участники АТО, которые пришли с Костанчуком, чтобы наблюдать за ходом съезда.

Как сообщал УНИАН, движение "Честно" назвал 17 кандидатов в Высший совет правосудия, призывая съезд судей не допустить их избрания в высший орган судебной власти.

«Мы проанализировали всех 44 кандидатов (к ВСП) и выделили тех, кто больше всего «засветился» в сообщениях СМИ, то есть к кому есть вопросы по декларациям, кто провалил тестирование на должность судьи в Верховном суде. Мы выделили 17 самых недобропорядочных людей, которые не могут объяснить состояние, судей, принимавших решения по майданівцях", - заявил представитель движения "Честно" Тарас Шевченко.