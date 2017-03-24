В ГПУ рассказали схемы хищения денег во время реконструкции "Олимпийского" накануне Евро-2012

Следователи столичной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ одновременно провели 25 обысков в рамках расследования уголовного производства по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию НСК “Олимпийский” к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«По результатам проведенных обысков в офисах предприятий, которые являются участниками преступной цепи, а также по месту жительства фигурантов производства изъята документация, указывающая, что при реконструкции главной арены государства существовало две параллельные преступные схемы нанесения государству ущерба. Одна из них заключалась в уклонении от уплаты налогов, вторая – непосредственно была использована для хищения средств бюджета Евро-2012 с участием фиктивных предприятий», - сообщила она.

Сарган также привела примеры хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию НСК.

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«На примере кресел марки Bluecube (Великобритания), которые были установлены на НСК в количестве более 70 тыс. единиц, это выглядело следующим образом. Стоимость кресла, приобретенного у производителя по 78 долларов США, во время таможенного оформления уменьшалась поставщиком в 13 раз до 6 долларов США. Именно с этой суммы в последующем был произведен расчет таможенных платежей, вследствие чего государство недополучило миллионные средства налогов. Впоследствии, цена кресла, приобретенного за 78 долларов США, через цепь подставных предприятий увеличивалась до 189 долларов США. Вследствие чего из государственного бюджета было излишне потрачено около 8 млн долларов США», - написала она.

По данным следствия, по словам пресс-секретаря, аналогичные преступные схемы были использованы во время поставок оборудования для канализации, установки табло и обустройства зоны гостеприимства НСК “Олимпийский”.

В настоящее время в рамках расследования в правоохранительные органы Великобритании, Гонконга и Польши направлены соответствующие международные поручения.

Также ожидаются выводы экономических и товароведческих экспертиз, по результатам которых будет установлен окончательный размер причиненных государству убытков и сообщено о подозрении виновным лицам.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Государственная аудиторская служба заявила, что ГП «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» имеет большие суммы долгов, его имущество и банковские счета арестованы.