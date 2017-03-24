СБУ в прошлом году предотвратила совершение 30 терактов – Порошенко

Сотрудники Службы безопасности Украины в прошлом году предотвратили совершение 30 терактов и задержали 56 террористических и диверсионно-разведывательных групп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время торжественных мероприятий по случаю 25-летия создания СБУ на тренировочной базе Центра специальных операций СБУ "Альфа" в Киевской области.

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"Только за прошлый год СБУ предотвратила более 30 террористических атак, задержала 56 террористических и диверсионно-разведывательных групп", - заявил он.

Также, по словам президента, сотрудники СБУ предотвратили 15 попыток заложить взрывные устройства, задержали 46 человек, причастных к деятельности международных террористических и экстремистских организаций, из которых 15 находились в международном розыске по линии Интерпола.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что украинскими правоохранителями установлены имена и фамилии сотрудников российских спецслужб, причастных к работе специального диверсионно-террористического центра для вербовки ранее судимых граждан Украины с целью осуществления ими провокаций, диверсий и убийств на территории нашей страны.