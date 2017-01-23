Установлены фамилии представителей спецслужб РФ, которые вербовали украинцев для диверсий – Геращенко

Об этом на брифинге в Киеве заявил народный депутат Украины Антон Геращенко, комментируя предотвращенное СБУ покушение на него.

По словам Геращенко, украинские правоохранители задержали киллера, убившего в сентябре прошлого года в Ривне бывшего кировоградского спецназовца ГУР Минобороны Украины Ивана Мамчура.

Также была задержана группа лиц, совершивших поджог дверей квартиры мэра Херсона, и планировавших аналогичные действия в отношении ряда известных в регионе политических деятелей и организаций.

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Кроме того, был задержан гражданин, который пытался убить выстрелом в голову военнослужащего 25-й аэромобильной бригады Евгения Суховея.

Как отметил Геращенко, все задержанные в своих показаниях пояснили, что были завербованы и прошли подготовку в одном диверсионном центре в Подмосковье.

"Мы уже установили отдельных сотрудников российских спецслужб – их имена и фамилии – как лиц, которые причастны к работе этого диверсионно-террористического центра", - сказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Геращенко рассказал о 15 бойцах "ДНР", которых из России отправили в Украину с целью дестабилизации ситуации.