Луценко напомнил о расследовании Вороненкова, которое стоило должностей нескольким генералам ФСБ

“Депутат Вороненков работал в Федеральной службе противодействия наркотикам и контрабанде. Он был очень известен по громкому делу “Три кита”, которое расследовало его подразделение", - сказал на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНИАН.

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"В ходе своей деятельности было выявлено, что контрабанда в магазин “Три кита” является лишь частью большой контрабанды, которой занимается ФСБ. По результатам этого расследования были уволены несколько десятков генералов ФСБ, и, в частности, человек, который позже занимал должность в службе безопасности “Роснефти”, которой руководит Сечин (Игорь Сечин – УНИАН) - лицо, приближенное к президенту России. Поэтому ведущими версиями есть как версия убийства по делу Януковича, так и версия относительно контрабанды со стороны ФСБ под прикрытием президента России”, - заявил Луценко.

Дело о контрабанде мебели в 2006 году обернулась отставками высокопоставленных чиновников в таможне, ФСБ, прокуратуре, правительстве и даже в администрации президента РФ.