ВР исключила журналистов из перечня лиц, которые должны подавать е-декларации

Верховная Рада Украины поддержала поправку к проекту закона о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172) относительно представления е-деклараций представителями общественных объединений, исключив такую необходимость для представителей СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь в одной из поправок (№12), предложенных народным депутатом от "Народного фронта" Татьяной Чорновол.

«Она (правка - УНИАН) определяет категорию. В этой правке я прошу внести изменение - исключить СМИ», - сказала депутат.

Так, она предложила исключить из перечня лиц, которые должны подавать е-декларации, лиц, которые являются учредителями (участниками), редакторами (главными редакторами) средств массовой информации.

Вместе с тем, в поправке остается положение о том, что субъектами, на которых распространяется действие этого закона, являются, в частности, лица, которые входят в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, преследующих цель получения прибыли; представители общественных объединений, образованных в соответствии с законом Украины «О службе в органах местного самоуправления», Общественного совета добродетели, созданного в соответствии с законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», общественных советов, советов общественного контроля, которые образованы при государственных органах и принимают участие в подготовке решений по кадровым вопросам, подготовке, мониторинге, оценке выполнения антикоррупционных программ.

Читайте такжеВласть хочет давить на СМИ из-за введения декларирования для главных редакторов — Соболев

Кроме того, это кандидаты в народные депутаты Украины, кандидаты на пост президента Украины, кандидаты в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областные, районные, городские, районные в городах, сельские, поселковые советы, кандидаты на должности сельских, поселковых, городских голов и старост.

Также это физические лица, которые получают денежные средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или иной, в том числе безвозвратной помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции (как непосредственно, так и через третьих лиц или любым другим способом, предусмотренным соответствующей программой (проектом).

Кроме этого, это военные должностные лица Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и других созданных в соответствии с законам военных формирований, кроме военнослужащих срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, военной службы по контракту лиц рядового состава военной службы по контракту лиц сержантского и старшинского состава военной службы по контракту, лиц младшего офицерского состава, военной службы (учебы) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки.

«За» эту поправку проголосовали 285 народных депутатов из 366, зарегистрированных в сессионном зале.