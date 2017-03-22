Экс-советник Трампа Манафорт вновь заявил о своей непричастности к "черной кассе" Януковича

В августе прошлого года Полу Манафорту пришлось подать в отставку с поста главы предвыборного штаба Трампа на фоне скандала, разгоревшегося после публикации в New York Times, в которой сообщались некоторые подробности его работы на Украине. Манафорт был одним из ключевых советников Януковича, бежавшего в Россию в феврале 2014 года, как пишет Би-би-си.

По информации New York Times, в так называемой "амбарной книге" Партии регионов Украины были найдены записи о незадекларированных платежах Манафорту наличными на общую сумму 12,7 млн долларов в период с 2007-го по 2012 год.

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Сам Пол Манафорт заявил после этой публикации, что "никогда не получал ни единого нелегального платежа".

Во вторник, после того как Сергей Лещенко провел в Киеве пресс-конференцию и представил документы, которые - по его словам - доказывают выплаты Манафорту из "черной кассы" Януковича, представитель американского политтехнолога Джейсон Малони выступил с заявлением, в котором назвал новые обвинения Лещенко беспочвенными.

Малони сказал, что стоящая на этих платежных документах подпись не принадлежит Манафорту.

Сергей Лещенко, депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко", устроил в Киеве брифинг, на котором рассказал журналистам о проведенном им собственном расследовании связей Пола Манафорта с Партией регионов.

Лещенко утверждает, что Манафорт пытался скрыть крупный платеж от Партии регионов, который поступил через офшор, зарегистрированный в Белизе и имевший счета в одном из киргизских банков.

Депутат представил инвойс, якобы подписанный Манафортом, от 14 октября 2009 года на сумму 750 тысяч долларов США.

Как заявил Лещенко, формально деньги были переведены Манафорту за поставку компьютерного оборудования по договору, заключенному между компанией Davis Manafort и белизской офшорной фирмой.

Национальное антикоррупционное бюро Украины призвало Лещенко передать упомянутые на брифинге документы "для изучения".

Шестидесятисемилетний лоббист и политтехнолог Пол Манафорт был активным участником американских избирательных кампаний последних четырех десятилетий и консультировал, помимо Трампа, самых разных кандидатов - от Джона Маккейна и Боба Доула до обоих президентов Бушей.