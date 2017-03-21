ПР через фиктивные контракты заплатила Манафорту 750 тысяч долларов - Лещенко

Партия регионов в 2009 году через специально заключены фиктивные контракты с якобы продажи компьютеров через офшоры перевела на счет американского политтехнолога и бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта 750 тыс. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

"В ходе расследования мною было установлено, что Пол Манафорт использовал оффшорные юрисдикции и фальшивые инвойсы для того, чтобы получать деньги от коррумпированного украинского лидера (Виктора Януковича)", - сказал он.

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Лещенко напомнил, что в прошлом году была обнародована "теневая бухгалтерия" Партии регионов, где упоминается фамилия Манафорта.

"В ходе расследования было установлено природу одного из платежей, который был осуществлен Виктором Януковичем в адрес Пола Манафорта. Речь идет о платеже от 14 октября 2009 года. Это трансакция в размере 750 тысяч долларов США", - утверждает депутат.

По его словам, в «амбарній книге» Партии регионов только сказано: "Манафорт - 750 тысяч долларов", указанные средства были оприходовані депутатом из Партии регионов Виталием Калюжным».

Лещенко сказал, что смог получить доступ к документам, которые показывают, как именно было совершено это перевод денег от Януковича к Манафорта.

"Деньги были заплачены на счет Пола Манафорта в Wachovia банка, штат Вирджиния, город Александрия, Соединенные Штаты Америки", - утверждает депутат.

Как сообщил Лещенко, Манафорт получил эти средства со счета оффшорной компании Neocom Systems Limited, зарегистрированной на Белизе, но счет оффшорной компании был открыт в Бишкеке (Кыргызстан) в банке Asia Universal Bank, который был объявлен банкротом несколько лет назад.

"Этот платеж был осуществлен от оффшорной компании на Белизе по счету в Кыргызстане на счет Манафорта в Америке не как выполнение услуг политического консалтинга или других услуг, которые предоставлял Манафорт Януковичу. Для осуществления этого платежа был заключен контракт, который имеет все признаки фиктивности и мошенничества с целью отмывания денег и фальсификации финансовых платежей", - утверждает Лещенко.

Он добавил, что по этому контракту Манафорт якобы осуществил поставку 501 компьютера для бельгийского офшора и за это получил 750 тыс. долларов.

В этой связи Лещенко выразил сомнение, что Манафорт, кроме предоставления политических услуг Януковичу, мог заниматься продажей компьютеров из офшоров.

"По моей информации, это была одна из схем, которые использовала Партия регионов с целью отмывания средств. В них были счета, в том числе в Кыргызстане, на которые они получали деньги и на которые осуществляли платежи", - сказал Лещенко и отметил, что это были "нелегальные платежи, поскольку никакой торговлей компьютеров ни Манафорт, ни Партия регионов не занимались".

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Таким образом, по мнению депутата, эти контракты были заключены лишь для того, чтобы создать легальное основание для получения Манафортом денег на свой счет в США.

Лещенко также продемонстрировал документ, который, по его словам, имеет подлинную подпись Манафорта. Депутат сказал, что этот документ получил в конце января этого года и после детального ознакомления увидел, что дата выплаты 750 тыс. долларов Манафорту совпадает с такой же суммой, которая была указана в "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Справка УНИАН. Согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба кандидата в президента США Трампа Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из «черной кассы» Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, самым известным клиентом Манафорта был экс-президент Украины Янукович. Манафорт играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.

В декабре 2016 г. Манафорт утверждал, что "черная бухгалтерия" Партии регионов является сфальсифицированной.

Также в прошлом году директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что бюро в рамках расследования уголовного производства о так называемую "черную бухгалтерию" в Партии регионов не проводит расследование относительно Манафорта.