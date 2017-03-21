МИД Украины назвало задержание журналиста УНИАН в Москве провокацией РФ

Министерство иностранных дел Украины назвало задержание журналиста УНИАН в Москве Роман Цимбалюк провокацией со стороны Российской Федерации.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter.

По ее словам, украинский консул уже выехал в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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«Задержание журналиста Р. Цимбалюка - провокация РФ. Консул выехал в отдел полиции. Принимаем меры по освобождению», - отметила Беца.

Как сообщал УНИАН, в Москве полиция задержала корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка.

Как сообщил сам Цимбалюк в комментарии УНИАН, его задержали после того, как он записал интервью с аспирантом исторического факультета МГУ Захаром Сарапуловим, который 18 марта, в день аннексии Крыма, вывесил флаг Украины.

«После того как мы записали интервью, Захар достал флаг Украины, и мы его тоже сняли. После чего подъехала полиция и начала проверять документы. В результате полицейские начали говорить, что якобы мы проводили митинг и, возможно, выкрикивали какие-то лозунги, и сейчас нас доставили в отделение полиции в здании МГУ. Забрали паспорта, аккредитации», - отметил Цимбалюк.

Журналист заявляет о безосновательности задержания.

«По российскому законодательству, они не имели права нас задерживать. Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, неподалеку от смотровой площадки», - добавил он.