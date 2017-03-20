Каждый четвертый россиянин считает, что между Украиной и РФ идет война – опрос

Согласно результатам социологического опроса Левада-Центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН, каждый четвертый россиянин считает, что между Украиной и РФ идет война.

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На вопрос, согласны ли вы с мнением, что между Россией и Украиной идет война, 24% ответили «да», 64% - высказали противоположное мнение, ответив «нет». Затруднились с ответом – 12%.

В феврале 2015 года 34% опрошенных считали, что между Украиной и РФ идет война, противоположного мнения придерживались 60%. 7% тогда затруднились с ответом.

При этом обстановку на востоке Украины респонденты оценивают следующим образом: 59% - напряжённая; 28% - критическая, взрывоопасная; 4% - спокойная, 1% - благополучная, 8% - затруднились с ответом.

При этом на вопрос об ожидании ситуации на востоке Украины в ближайший год 10% указали – «улучшится», 33% - «ухудшится», 39% - «останется без изменений», 19% - затруднились с ответом.

Опрос проведен 17-20 февраля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.