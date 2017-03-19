В Кремле сочли "неважным" вопрос о сроках восстановления нормальных отношений с Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков не считает важным вопрос о сроках восстановления "дружеских" отношений между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью РБК.

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На просьбу журналиста спрогнозировать возможные сроки признания Украиной российской оккупации Крыма как "законной" и восстановления дружеских взаимоотношений между странами Песков заявил: "Я не думаю, что кто-то сможет дать такие прогнозы. Это первое. А второе, с точки зрения нашей нынешней реальности, положения и статуса Крыма как региона Российской Федерации, это не так уж и важно, потому что это вряд ли когда-то изменится".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.