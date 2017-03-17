Путин не поедет в Крым на третью годовщину оккупации полуострова - СМИ

В день третьей годовщины оккупации Крыма президент РФ Владимир Путин не поедет на полуостров.

Президент России Владимир Путин не приедет на Воробьевы горы, чтобы принять участие в митинге-концерте "Весна", посвященном третьей годовщине аннексии Крыма. Об этом рассказали два человека, близких к организации "мероприятия", и подтвердил собеседник в Кремле, передает Дождь.

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По их словам, президенту РФ необязательно приезжать на "празднование" каждый год, тем более что в прошлый раз он лично не присутствовал на митинге.

Путин выходил на площадь к собравшимся по случаю оккупации Крыма два года подряд — в 2014 и 2015 годах. В 2016 году он не выходил на празднование, но связывался с участниками по видеосвязи из аннексированного Крыма – Путин посещал 18 марта оккупированный полуостров и инспектировал строительство Керченского моста.

Но поздравление Путина участникам так или иначе на митинге-концерте прозвучит, знают участники мероприятия, но не уточняя формат.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.