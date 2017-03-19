Российский вице-премьер в соцсети оскорбил Климкина из-за твита про Крым

Вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин пренебрежительно высказался в адрес главы МИД Украины Павла Климкина в своем Twitter.

Оскорбления были вызваны заметкой украинского министра иностранных дел, в котором он обещает вернуть свободу крымчанам.

"Ну и тормоз! Они уже три года как свободны", - написал Рогозин.

Ну и тормоз! Они уже три года как свободны https://t.co/xLk0Mh3bJy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 19, 2017

"Три года назад у крымчан отобрали свободу. Насчет свободы не бывает компромиссов. Мы ее вернем совместно. #CrimeaIsUkraine", - отметил ранее Климкин в своем сообщении.