Российский вице-премьер в соцсети оскорбил Климкина из-за твита про Крым
11:33, 19 марта 2017Политика
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Российские дипломаты часто прибегают к оскорблениям по поводу высказываний украинских политиков.
Рогозин предпринял образ / Фото УНИАН
Вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин пренебрежительно высказался в адрес главы МИД Украины Павла Климкина в своем Twitter.
Оскорбления были вызваны заметкой украинского министра иностранных дел, в котором он обещает вернуть свободу крымчанам.
"Ну и тормоз! Они уже три года как свободны", - написал Рогозин.
Ну и тормоз! Они уже три года как свободны https://t.co/xLk0Mh3bJy— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 19, 2017
"Три года назад у крымчан отобрали свободу. Насчет свободы не бывает компромиссов. Мы ее вернем совместно. #CrimeaIsUkraine", - отметил ранее Климкин в своем сообщении.
Три года назад у крымчан отобрали свободу. Насчет свободы не бывает компромиссов. Мы ее вернем совместно. #CrimeaIsUkraine— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 18, 2017
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