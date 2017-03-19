Российский вице-премьер в соцсети оскорбил Климкина из-за твита про Крым

11:33, 19 марта 2017
Политика
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Российские дипломаты часто прибегают к оскорблениям по поводу высказываний украинских политиков.

Рогозин предпринял образ / Фото УНИАН

Вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин пренебрежительно высказался в адрес главы МИД Украины Павла Климкина в своем Twitter.

Оскорбления были вызваны заметкой украинского министра иностранных дел, в котором он обещает вернуть свободу крымчанам.

"Ну и тормоз! Они уже три года как свободны", - написал Рогозин.

"Три года назад у крымчан отобрали свободу. Насчет свободы не бывает компромиссов. Мы ее вернем совместно. #CrimeaIsUkraine", - отметил ранее Климкин в своем сообщении.

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Теги: #Климкин#Рогозин