Украина вернет свободу в Крым – Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина вернет свободу во временно оккупированный Россией Крым.

Об этом он написал в Twitter.

"Три года назад у крымчан отобрали свободу. Насчет свободы не бывает компромиссов. Мы ее вернем сообща. #CrimeaIsUkraine", - отметил он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

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Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников "референдума" 16 марта 2014 года высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма, и ввели ряд экономических санкций против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

После аннексии Крыма ФСБ РФ начала репрессии против проукраинских активистов, крымских татар и журналистов.