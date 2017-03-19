Чубаров об оккупации Крыма: Украина во многом не справилась

В то же время во внутренней сфере не все так гладко, как хотелось бы. Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает 24 канал.

"В частности, например, европейский парламент принял четкое заявление в сторону России с требованиями возвращения Крыма в Украину, прекращения репрессий и т.д. (Европейский парламент 16 марта принял резолюцию в отношении украинских заключенных в России и ситуации в Крыму, — УНИАН.), — отметил он.

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В то же время, по словам Чубарова, можем говорить, что во внутренней политике мы во многом не справились. У нас нет полной мобилизации всех сфер жизнедеятельности общества, направленной на возвращение оккупированного Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Многое можно было сделать раньше, говорит председатель Меджлиса, чтобы украинцы в Крыму не теряли надежды.

"Если вы не можете напрямую помочь человеку, то хотя бы должны честно с ним общаться и пытаться решить те его потребности, которые не требуют, скажем, много расходов. Речь идет об общении с материковой Украиной, перемещении с оккупированных территорий на материк", — подчеркнул Чубаров.