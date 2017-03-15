ЕП призывает создать переговорный формат с участием ЕС по деоккупации Крыма и к санкциям – проект резолюции

В Европейском парламенте призывают к дальнейшим санкциям для тех, кто нарушает права человека на оккупированных украинских территориях, и будут просить рассмотреть возможность создания переговорного формата с участием Европейского Союза по деоккупации Крыма.

Об этом говорится в совместном проекте резолюции «Украинские заключенные в России и ситуация в Крыму», подготовленной всеми политическими группами Европарламента, передает собственный корреспондент УНИАН.

«ЕП призывает к дальнейшим ограничительным мерам, которые будут применены для лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека, включая замораживание их активов в банках ЕС», - говорится в проекте резолюции.

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Также ЕП «просит рассмотреть возможность создания международного формата переговоров для обсуждения деоккупации Крыма с участием ЕС, который будет основываться на международном гуманитарном праве, правах человека и международных принципах».

«ЕП настоятельно призывает Совет найти способы поддержать Украину в Международном суде ООН в деле об ответственности РФ за поддержку терроризма на востоке Украины и акты дискриминации в отношении этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму», - прописано в проекте документа.

В Европарламенте также планируют «настоятельно призвать все стороны в полной мере выполнять Минские договоренности, включительно с прекращением военных действий на Донбассе и обменом заложников, освободить и вернуть всех пленников без дальнейших задержек».

ЕП также предлагается напомнить об особой ответственности в этом отношении правительства РФ.