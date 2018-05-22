События недели: версия читателей УНИАН – "блокадная эпопея" достигла апогея, выбор России делегата на "Евровидение" загнал СБУ в тупик, а для российских банков в Украине настали суровые времена

С началом недели "блокадная эпопея" на границе с оккупированной частью Донбасса, тянущаяся уже не первую неделю, достигла своего апогея благодаря разгону редута блокадчиков в Кривом Торце Донецкой области.

А было все так. Днем 13 марта Штаб блокады торговли с оккупантами на своей странице в Facebook сообщил, что неизвестные на БТРах заехали в лагерь блокадчиков в Кривом Торце. Ответственность за это в штабе блокады сразу же возложили на оперативников Службы безопасности Украины. В СБУ поспешили заверить, что они тут ни при чем. Однако к вечеру – уже в МВД – признались, что очень даже "при чем". И отрапортовали, что в ходе совместной "антитеррористической операции" с СБУ, "никак не связанной с блокадой", полиция задержала и доставила для опроса в райотделы 43 блокадчика.

Рейд на Кривой Торец в полиции объяснили неким осложнением оперативной обстановки на линии разграничения, из-за чего якобы возникла угроза терактов "на объектах критической инфраструктуры" и проникновения ДРГ противника на подконтрольную Украине территорию. При этом в МВД похвастались "оружейным уловом" на редуте, который блокадчики якобы отказывались добровольно отдать правоохранителям. Среди прочего, особо умилила аудиторию изъятая кожаная плеть.

Ситуацию подогревали заявления из Штаба блокады о том, что в ходе штурма редута в Кривом Торце многие блокадчики получили серьезные травмы. Действия полиции при этом блокадчики назвали "провокацией" – якобы в МВД "таким образом пытались заставить гарнизоны редутов применить оружие для защиты и получить "моральное" право на "силовой" разгон". Главный Facebook-министр страны Арсен Аваков, в свою очередь, поспешил заступиться за своих подчиненных, сообщив, что правоохранители действовали в рамках закона, а все задержанные активисты "живы и здоровы".

Впрочем, активных украинцев такие объяснения не устроили, а потому в ночь на 14 марта по украинским городам прокатилась целая серия протестов в поддержку блокады и против полицейского произвола.

Так, на Майдане Незалежности в Киеве несколько сотен неравнодушных граждан провели митинг с требованием освободить задержанных активистов, а также прекратить торговлю с оккупированными территориями Донбасса. Впрочем, длилась эта акция недолго. Полицейских на митинге было больше, чем его участников, а потому люди быстро разошлись, часть протестующих при этом переместилась под Администрацию президента.

Куда "горячее" было в регионах – активисты штурмовали местные облгосдминистрации все с теми же требованиями сразу в нескольких городах: Луцке, Черновцах, Львове, Ровно и Ивано-Франковске. Однако самой "яркой", пожалуй, была акция на родине президента и премьера – в Виннице. Там активисты жгли шины под зданием СБУ. При этом они грозились провести следующую акцию протеста под зданием Винницкой ОГА и заблокировать фабрику "Рошен" в городе, если до утра задержанных участников блокады не отпустят. Также свою поддержку блокадчикам, хотя и в более мирной форме, выразили жители Одессы и Харькова - ограничились тем, что зачитали обращения к властям и пригрозили протестами в случае их невыполнения. Очевидно, такая вспышка народного гнева не на шутку напугала власть имущих, а потому вскоре стало известно, что всех задержанных благополучно отпустили.

Не утихали страсти вокруг блокады Донбасса и во вторник. Многие местные и областные советы собрались на экстренные заседания, чтобы принять заявления в поддержку блокады. При этом в МВД, СБУ и ГПУ в унисон продолжали заявлять о законности действий правоохранителей, а глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский даже пригрозил ответственностью "по закону" активистам, у которых изъяли незарегистрированное оружие.

К вечеру 14 марта нам всем уже казалось, что ситуация понемногу успокаивается. Но не тут-то было! Вскоре в Нацполиции сообщили о произошедшем конфликте между силовиками и блокадчиками возле Славянска. По версии правоохранителей, через блокпост на въезде в город двигалась колонна из 13 автомобилей с 35 людьми внутри, которые отказывались проходить стандартную проверку и тем самым спровоцировали конфликт. При этом в полиции пожаловались, что в результате конфликта пострадали семь полицейских, и сообщили, что присутствующий на месте народный депутат атаковал сотрудников полиции и пытался вырвать у них оружие.

Как позже оказалось, этим нардепом оказался неугомонный Владимир Парасюк, известный любитель бить ногами в лицо престарелых генералов СБУ и "за Украину" царапать машины экс-регионалов. При этом в "команде Парасюка" заявляли, что на самом деле это правоохранители избивали их, применяли слезоточивый газ и даже стреляли по ним. Сам Парасюк якобы при этом героически пострадал. Позже у Парасюка опубликовали видео, на котором, собственно, и запечатлен конфликт – полиция останавливает группу активистов для проверки, те начинают припираться, Парасюк в свойственной ему манере хамит, в итоге страсти накаляются и полицейские стреляют в воздух.

Уже утром 15 марта СНБО во главе с президентом Петром Порошенко собрался на экстренное заседание, в ходе которого глава государства, наконец, отреагировал на события последних двух дней, заявив, что Совет нацбезопасности должен принять решение для предотвращения раскачивания ситуации в стране. Вскоре СНБО объявил о решении прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне АТО. При этом, по словам президента, Украина возобновит перемещение грузов лишь после возвращения захваченных боевиками предприятий Донецкой и Луганской областей, прекращения огня и отвода тяжелого вооружения и артиллерии.

По сути то, чего так долго добивались блокадчики, наконец, свершилось. Однако что-то не верится, что на этом "блокадная эпопея" завершится. Так, уже вечером 15 марта на блокпосте возле Константиновки произошел новый конфликт между полицией и блокадчиками – практически, по тому же сценарию, что днем ранее, только без Парасюка. И учитывая, что активисты грозятся контролировать выполнение решения СНБО, вероятно, новые конфликты не исключены. А тут еще Аваков подливает масло в огонь, показательно награждая полицейских, которые стреляли в воздух перед активистами блокады.

При этом премьер Владимир Гройсман не устает повторять, что блокада угрожает экономическому росту страны, а министр финансов Александр Данилюк даже подсчитал возможные потери Украины от этого.

В свою очередь, в ЕС уже запросили у Украины информацию об официальном решении о товарной блокаде в зоне АТО. При этом в Германии заявили, что официальная блокада Донбасса "еще больше отдаляет эти территории", а Франция вообще призвала снять ее.

К слову, УНИАН специально смонтировал для вас видео, на котором детально показано, как развивались события вокруг блокады на Донбассе.

Параллельно с заседанием СНБО 15 марта в Верховной Раде происходил настоящий цирк. Поначалу парламентарии сразу же ушли на получасовой перерыв, при этом сами народные избранники пребывали в полном недоумении, почему. Когда же перерыв закончился, в Раде в сопровождении нардепов от "Народного фронта" и БПП внезапно появились полицейские, участвовавшие в конфликте с нардепом Парасюком 14 марта – они пожелали с трибуны рассказать свою версию событий. При этом вице-спикер парламента Оксана Сыроид, оставшаяся в этот день "за главного" в сессионном зале, недолго думая объявила о… закрытии заседания. Позже она пояснила, что не разобралась в ситуации, испугалась людей в военной форме в парламенте и вообще приняла их появление за "захват зала заседаний". При этом Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ по поводу случившегося, в частности, просит выяснить, почему в сессионном зале после закрытия заседания продолжалась "какая-то работа". Ведь после объявления о закрытии заседания, нардепы все же остались в сессионном зале, а полицейские поведали им свою историю.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий тут же созвал лидеров парламентских фракций на совещание, по итогам которого было принято решение расследовать срыв заседания Рады. А регламентный комитет парламента обратился к аппарату Рады с требованием объяснить появление "зеленых человечков" в сессионном зале, а также заявил, что Сыроид могла злоупотребить служебным положением, закрывая заседание. Пожалуй, эта комичная ситуация наглядно демонстрирует, какой бардак и полная несогласованность действий до сих пор творятся в украинских правящих кругах.

Также на этой неделе наши читатели не остались равнодушны к ситуации с деятельностью "дочек" российских банков в Украине, особенно "Сбербанка". Недовольство продолжением работы таких банков в Украине назрело уже давно, и неоднократно активисты проводили различные акции под их отделениями. Однако 13 марта, спустя несколько дней после появления информации о том, что российские отделения "Сбербанка" начали обслуживать клиентов с "паспортами" так называемых "ДНР" и "ЛНР", активисты перешли к более радикальным действиям – попросту начали замуровывать вход в отделение "Сбербанка" на улице Владимировской в Киеве. Досталась отделениям "Сбербанка" и в других украинских городах – Днепре, Житомире и Тернополе.

Вопрос деятельности российских банков в Украине был вынесен на рассмотрение все того же СНБО 15 марта, который в итоге поручил Нацбанку и СБУ внести предложения по санкциям против "дочек" российских банков. И к вечеру НБУ выступил с предложением ввести санкции в виде запрета на проведение любых финансовых операций в пользу материнских банков в России. А уже 16 марта президент Порошенко дал добро на применение этих санкций, под которые, в частности, подпадают "Сбербанк", "Виесте Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк". Естественно, за поребриком очень обиделись от такого решения и уже пообещали "всеми доступными законными средствами" защищать интересы своих банков. Очевидно, одним из таких методов является ограничение на снятие наличных в российских банках, действующих в Украине, как это уже сделал "Сбербанк". А тем временем эксперты подсчитали, что российские госбанки могут потерять из-за санкций приблизительно 1,3 млрд дол.

Еще одной животрепещущей темой для наших читателей на этой неделе стало объявление представителя РФ на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве. Всем известно, что этот конкурс уже давно превратился из музыкального в политический, чем воюющие Украина и Россия не устают пользоваться. Российская сторона очень долго не могла определиться с тем, кого же отправить на конкурс в Киев (и стоит ли вообще на него ехать). Будем честны, большинство украинцев не хотят видеть на своей земле российских исполнителей в принципе. Тем более тех, кто выступал с концертами на оккупированных Россией территориях Украины. И СБУ дала четко понять, что таких исполнителей на Евровидение в Киев не пустят.

Но в итоге Россия не прислушалась к СБ Украины и решила отправить на конкурс певицу Юлию Самойлову, имеющую первую группу инвалидности. И уже 13 марта стало известно, что летом 2015 года Самойлова выступала… в оккупированной Крыму, а, следовательно, незаконно пересекала границу, что по украинским законам является преступлением.

Можно сколько угодно говорить о неэтичности обсуждения факта инвалидности певицы, но ведь очевидно же, что российская сторона сделала такой выбор сознательно, да еще и намеренно акцентирует на этом факте внимание. Россия определенно пытается таким образом загнать Украину в тупик. Не пустим Самойлову на конкурс – начнут жаловаться на то, что "кровавая хунта" угнетает людей с ограниченными возможностями, пустим – еще долго будут фонтанировать от радости, что заставили украинцев уступить. Да и в самой Украине любое из решений вряд ли получит полную поддержку. Так, даже наши читатели по итогам опроса на сайте УНИАН не смогли прийти к единому решению, как же поступить с Самойловой.

А тем временем Европейский вещательный союз, являющийся организатором Евровидения, поспешил самоустраниться от решения этого чувствительного вопроса, заявив, что претензий к российской делегации нет, пусть украинская сторона сама решает, как быть. Ну что ж, поживем – увидим, как же наши выкрутятся из этой ситуации. По крайней мере, за неделю СБУ так и не смогла решить, что делать с допуском Самойловой в Киев.

В то же время, у наших читателей не вызвали такого бурного ажиотажа, как того стоило бы, сообщения из мира авиаперелетов. А между тем крупнейший в мире лоукост Ryanair, после нескольких лет переговоров, наконец, объявил о выходе на украинский рынок. И уже вечером 14 марта первый самолет Ryanair совершил посадку в украинском аэропорту. А с осени 2017 года простые украинцы смогут летать по 11 европейским направлениям по цене от 20 евро (если, конечно, научатся правильно пользоваться акционными предложениями ирландского авиаперевозчика).

В свою очередь, венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir в понедельник заявила об очередном расширении количества маршрутов в Украину – летом любящие бюджетно путешествовать украинцы получат еще четыре новых рейса из Львова и Киева в города Польши и Германии. Кроме того, теперь украинцы смогут дешево летать еще и в США – уже с 20 марта немецкий лоукостер Condor Airlines открывает ряд новых рейсов из американских городов в Киев.

Также на фоне такого массива событий в Украине наши читатели довольно прохладно отнеслись к победе европейской демократии над правым популизмом на выборах в Нидерландах. А зря, ведь ради этих самых европейских ценностей украинцы уже заплатили слишком высокую цену, да и от того, что сейчас происходит со старой доброй Европой, частично зависит и наше с вами будущее. В 2017 году выборы проходят сразу в трех влиятельных европейских государствах – Нидерландах, Франции и Германии. И еще совсем недавно существовала реальная угроза экспансии европейских националистов, настроенных против ЕС и его расширения. Первыми этот тест суждено было пройти голландцам. Там основная борьба велась между праволиберальной партией действующего премьера Марка Рютте и праворадикалами Герта Вилдерса (того самого, который год назад был одним из инициаторов печально известного референдума в Нидерландах об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, который при явке в 32 процента чуть не поставил крест на наших с вами европейских стремлениях). Впрочем, голландцы очевидно сделали определенные выводы и на этот раз массово устремились на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор – в пользу проевропейского Рютте. Теперь на очереди Франция, где ситуация еще более неоднозначная – там уже в апреле на президентских выборах будут пытаться подорвать европейские ценности друзья Путина, правопопулисты Марин Ле Пен и Франсуа Фийон. Будем надеяться, что у них ничего не выйдет.

И, напоследок, небольшой бонус для тех, кто все же дочитал до конца. Всю нашу редакцию очень растрогала новость о том, что главный кот Британии Ларри попался на том, что отпустил пойманную мышь, вместо того чтобы убить ее. А вот британцы, похоже, не такие пацифисты – теперь пушистому чиновнику грозит увольнение, ведь его работой по ловле мышей на Даунинг Стрит уже давно недовольны, мол, не хватает кровожадности.

Хороших вам новостей и чуточку больше добра и спокойствия!

Марина Григоренко, выпускающий редактор UNIAN.ua