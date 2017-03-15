Регламентный комитет просит аппарат Рады объяснить появление "зеленых человечков" в сессионном зале

Парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады решил обратиться к председателю ВР Андрею Парубию, вице-спикеру Оксане Сыроид и Аппарату Верховной Рады по поводу сегодняшних событий в парламенте. Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос на заседании комитета поднял Михаил Папиев.

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Депутат отметил, что у него возникают сомнения в правомерности действий председательствующей сегодня на заседании вице-спикера Сыроид. Кроме того, он добавил, что неизвестно было, где утром находился председатель парламента Парубий.

"Председательствующая на заседании Сыроид закрыла пленарное заседание, не имея на это законных оснований. То есть сегодня в ее действиях могут содержаться элементы злоупотребления служебным положением и посягательство на конституционные права народных депутатов Украины", - сказал Папиев.

В связи с этим он предложил письменно от имени комитета попросить Сыроид предоставить письменное объяснение своих действий.

Кроме того, он предложил письменно обратиться к Парубию, а также к исполняющему обязанности руководителя аппарата ВР.

"На основании каких документов сегодня появились "зеленые человечки", как они прошли в зал? Зачем нам тогда нормы Регламента, зачем тогда охрана Верховной Рады Украины и много других вещей?", - сказал Папиев.

После обсуждения этого вопроса членами комитета первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник поддержал инициативу письменно обратиться к Сыроид по поводу оснований и мотивов закрытия ею заседания ВР, а также к Аппарату Верховной Рады по поводу охраны здания парламента.

"Надо получить письменные объяснения Аппарата Верховной Рады по поводу оснований и мотивов, причин пребывания в зале пленарных заседаний других лиц, кроме народных депутатов и представителей Аппарата", - сказал Пинзеник.

Имея такие объяснения, добавил он, можно будет делать выводы и утверждать рекомендации.

Кроме того, в комментарии УНИАН о том, было нарушением проведение посторонних лиц в сессионный зал ВР, Пинзеник отметил, что "ситуация по поводу того, приняты или не приняты были лица, кем были проведены, каким образом, остается невыясненной".

Соответственно, по его словам, комитет будет обращаться в аппарат ВР с просьбой получить такие объяснения.

"Только получив эти объяснения, мы можем делать какие-то выводы", - констатировал Пинзеник.

Он также напомнил, что Регламент допускает присутствие в сессионном зале ВР лиц, которые не являются народными депутатами или сотрудниками аппарата, но это осуществляется при определенных условиях, установленных Регламентом.

Как сообщал УНИАН, сегодня в сессионный зал парламента депутаты провели полицейских, которые рассказали о конфликте под Славянском с участием внефракционного народного депутата Владимира Парасюка и участников торговой блокады Донбасса.

Первый заместитель председателя ВР Оксана Сыроид объяснила, что когда вела пленарное заседание и увидела, что из двери ложи правительства в зал заходят люди в «милитарной форме» и идут к трибуне, то восприняла это как «захват зала парламентских заседаний и парламентской трибуны».

По словам Сыроид, в связи с этим она была вынуждена закрыть заседание парламента.

Несмотря на это, четверо работников полиции с парламентской трибуны рассказали подробности о вчерашней попытке прорваться через блокпост колонны автомобилей, во главе с Парасюком.

В свою очередь в Управлении Госохраны до сих пор не объяснили, каким образом группа правоохранителей в камуфляжной форме попала в сессионный зал Верховной Рады, который охраняется сотрудниками УГО.