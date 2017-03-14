Всех задержанных участников блокады освободили – нардепы

Народные депутаты сообщают, что задержанных во время штурма редута в Кривом Торце блокировщиков, отпустили.

В частности, об этом в своем Facebook сообщила вице-спикер Оксана Сыроед.

"По информации СБУ, всех задержанных освободили из-под стражи. Нам удалось разыскать шестерых из сорока шести. Вся информация в их телефонах уничтожена. Это усложняет поиск. Предварительно ребята содержались в отделениях полиции Константиновки, Дружковки, Селидового, Покровска, Торецка, Бахмута", – написала она.

Читайте такжеВ Луцке десятки людей захватили ОГА с требованием освободить задержанных блокадчиков (фото, видео)

Также она отметила, что "полиция, которая разогнала редут в Кривом Торце до этого времени не предоставила информации ни о причине задержания, ни о людях, которые были задержаны".

Также нардеп Семен Семенченко заявил, что местонахождение всех задержанных уже установлено.

"Местонахождение всех ребят установлено. Отделы полиции и травмпункты Селидово, Константиновки, Дружковки. Едем. И оказывается негодяи уже запустили поезда до своих дружков в т. н. ДНР", - отметил он.

"Выпустили "опасных террористов" и бросили в незнакомом городе. Многих без денег и документов. Все повреждения устранены, вызвана следственно - оперативная группа", - добавил Семенченко.

Как сообщал УНИАН, 13 марта участники блокады заявили, что представители Службы безопасности Украины и Корпуса оперативно-внезапной действия (КОРД) захватили редут в Кривом Торце.

Это заявление появилось после того, как советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в комментарии УНИАН опровергал причастность сотрудников спецслужбы к штурма активистов блокады ОРДЛО в Кривом Торце. Он заверил, что Служба безопасности Украины не имеет отношения к никаких штурмов. «Вокруг блокады уже очень много всего и сказано, и сделано.Для нас самое главное, чтобы мы сохранили Украину. Поэтому любые действия, связанные с блокадой и непосредственно с блокировкой перемещения грузов, должны быть последовательными и очень продуманными», - подчеркнул советник председателя СБУ.

Позже в полиции сообщили, что силовики задержали и доставили для опроса в райотделы 43 человека, которые блокировали пути вблизи Кривого Торца Донецкой области.