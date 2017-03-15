Стрельба под Краматорском: обнародовано видео перепалки полицейских с блокадчиками

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала помощница народного депутата Владимира Парасюка Ирина Голуб.

На нем можно увидеть, как правоохранители остановили колонну блокадчиков под Краматорском, попросив показать документы. Из автомобиля вышел нардеп Парасюк и вступил в словесную перепалку с заместителем начальника Краматорского отдела полиции Андреем Друновим.

После разговора на повышенных тонах полиция начинает открывать огонь из автоматов в воздух.

По информации Голуб, блокадчиков продержали среди дороги почти 5 часов без объяснения причин задержания.

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Как сообщал УНИАН, по информации полиции, около 22.00 на пути между Константиновкой и Краматорском была задержана автоколонна с гражданами, которые до этого прорвались через славянский блокпост и нанесли травмы сотрудникам полиции.

Ранее правоохранители заявили, что около 19:00 через блокпост на въезде в г. Славянск двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились свыше 35 человек, что отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

"Вышел нардеп Парасюк, и с угрозами, бранью начал оскорблять полицейских и пытался своими действиями спровоцировать драку. Парасюк дал команду своим людям, которые прибыли с ним в колонне, они вышли. Парасюк возглавил нападение на полицейских. Около 40-45 человек напали на полицейских. Мной было принято решение не применять огнестрельное оружие, поскольку там находился депутат. После того как они прорвали блокпост, сели в машину и пошли по дороге. 5 сотрудников моего подразделения получили травмы различной степени. Один сотрудник был сбит машиной Парасюка, два сотрудники подразделения получили телесные травмы лица и два сотрудника были забрызганы слезоточивым газом", - рассказал начальник подразделения полиции, который дежурил в Славянске, полковник Юрий Голубан.