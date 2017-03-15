В Германии считают, что официальная блокада Донбасса "еще больше отдаляет эти территории"
Представитель канцлера Ангелы Меркель Штеффан Зиберт заявил, что Германия не поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении грузоперевозок с оккупированными территориями Донбасса.
Об этом сообщает Громадське. Зиберт также добавил, что насильственные акции, которые были на днях «это последнее, что нужно Украине сейчас».
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"Национализация на неподконтрольной территории, признание этого усложняет и без того сложную ситуацию. Не выполняются мирные договоренности. Ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс", - заявил он.
Как сообщает Reuters, пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шефер заявил, что опасность военной эскалации в Украине далека от завершения и Германия обеспокоена "увеличением раскола в восточной части Украины".
Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 15 марта, принял решение временно приостановить перемещение грузов через линию столкновения в зоне антитеррористической операции. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что грузовые перевозки через линию соприкосновения в зоне АТО перекрыты.