В Германии считают, что официальная блокада Донбасса "еще больше отдаляет эти территории"

Об этом сообщает Громадське. Зиберт также добавил, что насильственные акции, которые были на днях «это последнее, что нужно Украине сейчас».

Читайте такжеПорошенко сообщил, сколько будет действовать запрет на перемещение товаров в зоне АТО

"Национализация на неподконтрольной территории, признание этого усложняет и без того сложную ситуацию. Не выполняются мирные договоренности. Ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс", - заявил он.

Как сообщает Reuters, пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шефер заявил, что опасность военной эскалации в Украине далека от завершения и Германия обеспокоена "увеличением раскола в восточной части Украины".

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 15 марта, принял решение временно приостановить перемещение грузов через линию столкновения в зоне антитеррористической операции. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что грузовые перевозки через линию соприкосновения в зоне АТО перекрыты.