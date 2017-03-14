Евровидение-2017: организаторы конкурса объяснили свою позицию по участию представительницы РФ

Кроме общих вопросов проведения, как длина красной дорожки на церемонии открытия, или же объявление звезд, которые откроют конкурс, на западе подняли вопрос участницы от России, передает ТСН.

Известно, что страну представит девушка с инвалидностью Юлия Самойлова. Проблемным вопросом, из-за которого СБУ проверит возможность въезда артистки на территорию Украины, стали ее выступления в Крыму. При этом сама исполнительница никаких проблем не видит и подчеркивает, что по поводу поездки в Киев настроена положительно.

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Журналист "Радио Свобода" Ольга Ремовськая сообщила, что Вячеслав Кириленко и супервайзер Евровидения Йон Ола Санд высказались в отношении певицы из России. Так, в своем блоге она написала цитаты организаторов конкурса.

"Со стороны Европейского вещательного союза претензий к российской делегации нет, дело за решением украинской власти", - передает слова Йона Ола Санда журналистка.

Йон Ола Санд о россии на #євробачення2017: со стороны Европ.вещательного союза претензий к рос.делегации нет, дело за решением укр влпди — Olena Removska (@o_removska) March 14, 2017

При этом Кириленко на брифинге отметил, что данный вопрос "требует дополнительного изучения, чем украинские службы сейчас и занимаются".

Кириленко о россии на #Євробачення2017 : ситуация с Самойловой требует дополнительного изучения, чем укр службы сейчас и занимаются — Olena Removska (@o_removska) March 14, 2017

По словам вице-премьер-министра Украины решение относительно Юлии Самойловой будет принято на основе закона и в духе Евровидения".

Кириленко о решении по Самойловой: решение укр власти будет в духе #евровидение и согласно с законодательством — Olena Removska (@o_removska) March 14, 2017

Организаторы конкурса сообщили, что на церемонии его открытия 7 мая будет простелена красная дорожка длиной в 265 метров, а само Евровидение в Киеве откроют тренер проекта "Голос страны-7" Джамала, Руслана, Олег Скрипка и "Друга Ріка".