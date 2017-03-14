Евровидение-2017: организаторы конкурса объяснили свою позицию по участию представительницы РФ

15:46, 14 марта 2017
Общество
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В Киеве проходит пресс-брифинг организаторов "Евровидения-2017", посвященный результатам визита представителей иностранных делегаций и прессы стран-участниц песенного конкурса.

Самойлова будет представлять РФ на Евровидении / spletnik.ru

Кроме общих вопросов проведения, как длина красной дорожки на церемонии открытия, или же объявление звезд, которые откроют конкурс, на западе подняли вопрос участницы от России, передает ТСН.

Известно, что страну представит девушка с инвалидностью Юлия Самойлова. Проблемным вопросом, из-за которого СБУ проверит возможность въезда артистки на территорию Украины, стали ее выступления в Крыму. При этом сама исполнительница никаких проблем не видит и подчеркивает, что по поводу поездки в Киев настроена положительно.

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Журналист "Радио Свобода" Ольга Ремовськая сообщила, что Вячеслав Кириленко и супервайзер Евровидения Йон Ола Санд высказались в отношении певицы из России. Так, в своем блоге она написала цитаты организаторов конкурса.

"Со стороны Европейского вещательного союза претензий к российской делегации нет, дело за решением украинской власти", - передает слова Йона Ола Санда журналистка.

При этом Кириленко на брифинге отметил, что данный вопрос "требует дополнительного изучения, чем украинские службы сейчас и занимаются".

По словам вице-премьер-министра Украины решение относительно Юлии Самойловой будет принято на основе закона и в духе Евровидения".

Организаторы конкурса сообщили, что на церемонии его открытия 7 мая будет простелена красная дорожка длиной в 265 метров, а само Евровидение в Киеве откроют тренер проекта "Голос страны-7" Джамала, Руслана, Олег Скрипка и "Друга Ріка".

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Теги: #Россия#Евровидение-2017