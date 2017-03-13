Блокадчики заявили о штурме редута в Кривом Торце: заехали неизвестные на БТРах

Один из волонтеров сообщил, что сначала на редуте в Кривом Торце полностью отключили мобильную связь, говорится в сообщении Штаба блокады в Facebook.

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Затем, по словам блокадчиков, к лагерю редута заехали неизвестные на БТРах.

"На данный момент связь с редутом отсутствует. Штаб принимает меры по обороне других редутов и выясняет ситуацию на редуте "16 добровольческого батальона", - говорится в сообщении Штаба блокады.

Напомним, что железнодорожный путь на переезде станции "Кривой Торец" в пгт Щербиновка заблокирован с 10 февраля, также блокировщиками захвачен электровоз с 47 вагонами. По этим фактам следственным отделением Торецкого отделения полиции начато досудебное расследование.