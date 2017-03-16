Главный кот Британии попался отпускающим мышь (фото)

Кот Ларри из канцелярии британского премьера, живущий на Даунинг-стрит, 10, может потерять должность главного мышелова из-за своей лени. Об этом пишет The Telegraph.

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Инсайдеры не раз замечали Ларри благополучно спящим, пока под его носом спокойно сновали мыши. Становится понятно, что ему по сравнению с коллегами из других ведомств не хватает кровожадности.

В то время, как кошка Палмерстон из британского внешнеполитического ведомства поймала десятки мышей, а Гладстон из казначейства отлично справляется со своей работой, Ларри позволяет грызунам убегать.

Политические фотограф Стив Бэк запечатлел Ларри играющим с мышью, которую он потом отпустил.

Кота Ларри "взяли на работу" из-за нашествия грызунов на Уайтхолл, мышей должно было отпугнуть одно его присутствие. Но Ларри плохой мышелов, и британские СМИ начали беспокоиться за его будущее на этой должности.