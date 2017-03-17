СБУ пока не приняла решения относительно въезда в Украину представительницы РФ на "Евровидение-2017"

Служба безопасности пока не приняла решения о запрете въезда на территорию Украины представительницы России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

«По состоянию на эту минуту решение о запрете въезда певицы из России пока не принято. Оно будет приниматься. У нас есть еще довольно много времени до мая», - сказал председатель СБУ.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе должна быть не только реакция Службы безопасности.

«Мы хотели бы тоже услышать выводы по этому вопросу организаторов «Евровидения», Министерства культуры и других соответствующих ведомств», - сказал Грицак.

Он также отметил, что в случае, если человек пересек границу оккупированной территории, это означает, что он совершил административное правонарушение.

«Это является основанием, чтобы закрыть въезд. Но помните и о другом, что инициировать вопрос о закрытии относится не только исключительно к компетенции СБУ... Если она пересекла границу Украины – это правонарушение, которое отнесено к компетенции пограничной службы. Они тоже могут инициировать закрытие въезда. Я не перевожу стрелки на моего коллегу, которого я уважаю, – Виктора Назаренко. Я просто говорю, что почему-то все вопросы связывают с СБУ», - добавил Грицак.

“То, что говорят оперативные источники с территории России, - были и другие певцы с неплохими вокальными данными, но почему-то было решено направить к нам именно этого человека... Это было сделано для того, чтобы создать повод и посмотреть на нашу реакцию. Реакция СБУ обязательно будет”, - отметил Грицак.

Как сообщал УНИАН, по информации российского «Первого канала», от России на «Евровидение-2017» в Киев должна поехать певица Юлия Самойлова.

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По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.

13 марта руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская заявила, что спецслужба примет взвешенное решение о въезде на территорию Украины Самойловой.

«В ответ на многочисленные запросы журналистов относительно Юлии Самойловой хочу подчеркнуть: СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение относительно ее въезда на территорию Украины. Подчеркиваю, что наша позиция будет базироваться исключительно на нормах украинского законодательства и в интересах национальной безопасности. О результатах мы сообщим дополнительно», - отметила Гитлянская.