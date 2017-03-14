Жебривский: Участники блокады, у которых было изъято оружие, ответят по закону

Участники блокады, имеющие незарегистрированное оружие, будут наказаны в рамках Уголовного кодекса. Об этом расказал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает 112.ua.

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"Тем людям, которые имеют зарегистрированное оружие, никаких последствий не будет. Разве что административное предупреждение про недопуске с оружием туда, где запрещена охота. Что касается гранат - если будет привязка к конкретному лицу, то оно будет отвечать согласно Уголовному кодексу Украины", - заявил Павел Жебривский.

Он также отметил, что операция на редуте в районе ст. Кривой Торец проходила в рамках контрдиверсионных мероприятий. При этом сотрудники СБУ и полицейские сперва предложили выдать им оружие, и лишь после отказа участников блокады была проведена операция. В ходе нее, отметил глава Донецкой ВГА, были изъяты оружие и гранаты.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 марта, правоохранители задержали 43 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области. Позже всех задержанных отпустили.