Сыроид обратилась в Генпрокуратуру и СБУ по поводу сегодняшних событий в парламенте

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид обратилась в Генеральную прокуратуру и СБУ относительно сегодняшних событий в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в комментарии журналистам.

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По словам Сыроид, после того, как она закрыла пленарное заседание ВР, в сессионном зале продолжали находиться депутаты.

“Я не знаю, что там продолжается. Но кто-то дал разрешение включить микрофоны в зале парламентских заседаний... А отдельные народные депутаты, фактически узурпировав функции спикера и вице-спикера, поскольку там нет никого, продолжают что-то вести в зале пленарных заседаний”, - сказала она.

Как сообщила Сыроид, она уже «обратилась в прокуратуру и в СБУ в связи с этим экстраординарным происшествием».

“Они должны провести расследование: кто спланировал эти действия и с какой целью”, - сказала она.

По словам Сыроид, она не могла связаться с руководителем Аппарата Верховной Рады и не понимает, на каком основании в сессионном зале после закрытия заседания продолжалась "какая-то работа”.

Кроме того, Сыроид сообщила, что председатель ВР Андрей Парубий сегодня утром предупредил ее, что будет находиться на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

“Я так понимаю, что люди, которые были с этим знакомы, решили воспользоваться этой ситуацией и совершить такой беспредел”, - сказала она.

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Вице-спикер добавила, что попросила немедленно связать ее с Парубием, и выразила надежду, что после заседания СНБО она пообщается с председателем парламента.

Также Сыроид подчеркнула, что считает необходимым безотлагательно провести встречу с представителями фракций и президентом Петром Порошенко для обсуждения причин событий в парламенте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, Сыроид закрыла заседание парламента после того, как в сессионный зал ВР депутаты завели полицейских, с участием которых накануне вечером в Донецкой области произошел инцидент с народным депутатом Владимиром Парасюком и другими участниками торговой блокады ОРДЛО.

После этого сотрудники полиции проинформировали в сессионном зале народных депутатов об инциденте с участием Парасюка.