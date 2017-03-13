Полиция задержала 43 человека, которые блокировали пути вблизи Кривого Торца

Полиция задержала и доставила для опроса в райотделы 43 человека, которые блокировали пути вблизи Кривого Торца Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства внутренних дел.

"Полиция доставила для опроса и выяснения обстоятельств в ближайшие от места блокировки райотделы - это город Торецк", - сообщили в МВД.

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Как сообщал УНИАН, ранее в «Штабе блокады торговли с оккупантами» заявляли, что задержанных активистов на редуте в Кривом Торце отвезли в полицию. По информации народного депутата из фракции ВО «Батькивщина» Игоря Луценко, правоохранителями задержано около 30 участников акции.

***Ранее участники блокады заявляли, что представители Службы безопасности Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия захватили редут в Кривом Торце. Это заявление появилось после того, как советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит в комментарии УНИАН опроверг причастность сотрудников спецслужбы к штурму активистов блокады ОРДЛО в Кривом Торце. Он заверил, что Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к штурму. «Вокруг блокады уже очень много всего и сказано, и сделано. Для нас самое главное, чтобы мы сохранили Украину. Поэтому любые действия, связанные с блокадой и непосредственно с блокировкой перемещения грузов, должны быть последовательными и очень продуманными», - подчеркнул советник председателя СБУ.