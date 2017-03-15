"С Днем добровольца": в Тернополе боец АТО принес похоронный венок под дверь "Сбербанка"

О своем мероприятие боец АТО Николай Сывырин написал вчера около полуночи на странице в Facebook.

«Я иду пить кофе возле Сбербанка. Знаю, что поздно. Но очень хочу кофе», – проанонсировал свой замысел Сывырин вчера поздно вечером в соцсетях.

Вскоре он обнародовал фото, на котором видно установленный им похоронный венок и зажженные свечи под дверью финансового учреждения.

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«С Днем добровольца, Сбербанк», – подписал он фото.

Через некоторое время у банка появилась полиция. Сывырин объяснил правоохранителям, что таким образом выражает свой протест против деятельности российского банка в Украине во время войны, тем более, что это учреждение, по его данным, финансирует сепаратистов.

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«Полиция интересовалась, не совершаем ли противоправных действий. Поговорили. Не совершаем. А Сбербанк совершает. Российский банк финансирует российскую агрессию», – убежден Сывырин.

Сегодня мужчина планирует обойти в Тернополе другие российские банковские учреждения и убеждать управляющих добровольно прекратить работу.

Как сообщал УНИАН, 15 марта СНБОУ должен экстренном заседании рассмотреть вопрос относительно работы российского "Сбербанка" в Украине.