Лидеры фракций договорились расследовать срыв сегодняшнего заседания Рады - Ляшко

Лидеры фракций на совещании у председателя Верховной Рады Андрея Парубия договорились провести расследование по поводу сегодняшних событий в парламенте. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил глава Радикальной партии Олег Ляшко.

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«Закончилось заседание с участием председателя ВР. О чем договорились? Первое, провести расследование тех беспрецедентных событий, которые сегодня произошли в парламенте», - сказал он.

Ляшко не исключает, что возможно вечером состоится еще одна встреча лидеров фракций с председателем ВР. Он напомнил, что фракция Радикальной фракции настаивает на проведении завтра закрытого заседания парламента с участием президента Украины.

«Мы считаем, что ситуация, которая сегодня разворачивается в стране, и сегодня события в парламенте об этом свидетельствуют, ведет к делегитимизации органов государственной власти Украины, потери Украиной субъектности как на внутренний, так и на внешней арене», - подчеркнул Ляшко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в сессионный зал парламента депутаты провели полицейских, которые рассказали о конфликте под Славянском с участием внефракционного народного депутата Владимира Парасюка и участников торговой блокады Донбасса.

Первый заместитель председателя ВР Оксана Сыроид объяснила, что когда вела пленарное заседание и увидела, что из двери ложи правительства в зал заходят люди в «милитарной форме» и идут к трибуне, то восприняла это как «захват зала парламентских заседаний и парламентской трибуны».

По словам Сыроид, в связи с этим она была вынуждена закрыть заседание парламента.

Несмотря на это, четверо работников полиции с парламентской трибуны рассказали подробности о вчерашнем попытки прорваться через блокпост колонны автомобилей во главе с Парасюком.

В свою очередь в Управлении Госохраны до сих пор не объяснили, каким образом группа правоохранителей в камуфляжной форме попала в сессионный зал Верховной Рады, которая охраняется сотрудниками УГО.