Стоп популизму: премьер Нидерландов прокомментировал результаты выборов

08:35, 16 марта 2017
Мир
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Рютте также сказал, какого курса будет придерживаться страна в дальнейшем.

Марк Рютте / REUTERS

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, политсила которого победила на парламентских выборах, комментируя результаты волеизъявления граждан, заявил, что голландцы отвергли «ошибочный вид популизма», пишет ВВС.

«Нидерланды сказали "Стоп! ложному виду популизма", - заявил Рютте, добавив «Мы хотим и дальше придерживаться своего курса - безопасность, стабильность и процветание».

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С победой Рютте поздравили и европейские лидеры. В частности, президент Франции Франсуа Олланд в своем Twitter написал: «От всего сердца поздравляю с очевидной победой @markrutte против экстремизма".

Отмечается, что после пересчета голосов почти всех избирателей, правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD) обошла антиммигрантскую Партию свободы Герта Вилдерса.

Напомним, в Нидерландах 15 марта состоялись выборы в парламент. За 150 мест в парламенте боролись 28 партий, однако основная борьба развернулась между двумя партиями. Основными претендентами на победу были праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" действующего премьер-министра Марка Рютте и ультраправая "Партия свободы" Герта Вилдерса, выступающая против иммиграции и ислама

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Новость в сюжете: Выборы в Нидерландах
Теги: #выборы#Нидерланды#Рютте