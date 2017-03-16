Стоп популизму: премьер Нидерландов прокомментировал результаты выборов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, политсила которого победила на парламентских выборах, комментируя результаты волеизъявления граждан, заявил, что голландцы отвергли «ошибочный вид популизма», пишет ВВС.

«Нидерланды сказали "Стоп! ложному виду популизма", - заявил Рютте, добавив «Мы хотим и дальше придерживаться своего курса - безопасность, стабильность и процветание».

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С победой Рютте поздравили и европейские лидеры. В частности, президент Франции Франсуа Олланд в своем Twitter написал: «От всего сердца поздравляю с очевидной победой @markrutte против экстремизма".

Je félicite chaleureusement @markrutte pour sa nette victoire contre l'extrémisme. — François Hollande (@fhollande) 16 марта 2017 г.

Отмечается, что после пересчета голосов почти всех избирателей, правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD) обошла антиммигрантскую Партию свободы Герта Вилдерса.

Напомним, в Нидерландах 15 марта состоялись выборы в парламент. За 150 мест в парламенте боролись 28 партий, однако основная борьба развернулась между двумя партиями. Основными претендентами на победу были праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" действующего премьер-министра Марка Рютте и ультраправая "Партия свободы" Герта Вилдерса, выступающая против иммиграции и ислама