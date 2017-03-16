Франция призвала Украину снять блокаду ОРДЛО

Франция обеспокоена принятым 15 марта решением украинского правительства о введении временного запрета на перевозки грузов через линию столкновения в зоне АТО.

"Мы призываем украинскую власть продолжать свои усилия по снятию блокады железнодорожных путей по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении МИД Франции.

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Кроме того, Франция призвала российскую и украинскую власть сосредоточить все свои усилия на реализации Минских договоренностей.

Также в сообщении отмечается, что напряженность усиливается в связи с недавним решением российских властей признать "документы" псевдореспублик на Донбассе, а также из-за "национализации" украинских предприятий в ОРДЛО.

Напомним, 16 марта Порошенко подписал указ о временном запрете на перемещение товаров через линию разграничения в зоне АТО.

15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО.