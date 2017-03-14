Как проходил ночной митинг на Майдане (фоторепортаж)
01:40, 14 марта 2017Политика
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Участники митинга требовали освободить задержанных "блокадчиков".
В Киеве несколько сотен сторонников блокады торговли с оккупированными регионами Донбасса провели митинг.
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Они критиковали действия силовиков, которые ранее задержали 43 блокадчиков, а также требовали освободить задержанных и прекратить, как они заявляли, торговлю с оккупированными территориями.
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