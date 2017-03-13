В СБУ опровергают заявления о причастности к штурму активистов блокады

Об этом Тандит заявил в комментарии УНИАН.

«Служба безопасности Украины не имеет отношения ни к каким штурмам», - заявил он.

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«Вокруг блокады уже очень много всего и сказано, и сделано. Для нас самое главное, чтоб мы сохранили Украину. Поэтому любые действия, связанные с блокадой и непосредственно с блокировкой перемещения грузов, должны быть последовательными и очень продуманными», - добавил Тандит.

Как сообщалось, ранее в "Штабе блокады торговли с оккупантами" заявили, что неизвестные начали штурм редута "16 добровольческого батальона" в Кривом Торце.

Позже в Штабе заявили, что на редут прибыла группа оперативников СБУ на БТР. "На Редут прибыла спецгруппа СБУ под командованием майора Остафейчук. Мобильная связь исчезла "сама собой". В составе группы БТР и несколько микроавтобусов. Идет проверка документов и фотографирования. Старший группы СБУ рассказывает сказки, что проводит "антитеррористическую операцию", которая никак не связана с блокадой", - говорится в сообщении.