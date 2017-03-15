Депутаты не могут объяснить причины объявления перерыва в заседании парламента

Народные депутаты не могут объяснить, почему в Верховной Раде объявлен перерыв, но не исключают, что это связано с отсутствием на заседании председателя парламента Андрея Парубия и первого вице-спикера Ирины Геращенко, а также небольшим количеством присутствующих в зале парламентариев.

Как передает корреспондент УНИАН, ни один депутат из фракций «Блока Петра Порошенко» и “Народного фронта”, которые якобы просили объявить перерыв в заседании ВР, не смогли объяснить его необходимость.

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Один из собеседников УНИАН не исключил, что перерыв объявлен в связи с отсутствием Парубия и Геращенко в сессионном зале, поскольку председатель ВР находится на заседании Совета национальной безопасности и обороны, а первый заместитель председателя - на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Также в сессионном зале в начале заседания, несмотря на то, что на табло высветилось 340 зарегистрированных народных депутатов, в сессионном зале фактически присутствовали не более 200 депутатов, а для принятия решений необходимо минимум 226.

Как сообщал УНИАН, сразу же после открытия заседания парламента в 10.00 был объявлен перерыв на 30 минут.

Как заявила заместитель председателя парламента Оксана Сыроид, перерыв объявлен по требованию фракций "Народный фронт" и "БПП".