Волынский облсовет осудил разгон блокады ОРДЛО и требует прекратить торговлю с оккупантами

Волынский областной совет на внеочередной сессии 14 марта принял обращение, в котором осудила силовой разгон участников торговой блокады оккупированных районов Донбасса. Документ поддержали единогласно. В сессионном зале присутствовали все депутаты, кроме фракции БПП «Солидарность». Они не появились в полном составе.

«Добровольцы – это те, кого первыми начали терять украинские семьи. Очень хорошо, что на третий год мы наконец отмечаем День украинского добровольца, и очень плохо, что государство поздравило добровольцев разгоном блокировщиков», – сказал в начале заседания председатель Волынского облсовета Игорь Палица.

В обращении депутаты еще раз подтвердили поддержку торговой блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей и действий добровольцев, которые ее начали. Они также призвали Верховную Раду как можно скорее принять законопроект «О временно оккупированные территории», чтобы исключить провокации, которые имели место 13 марта вблизи железнодорожной станции Кривой Торец.

«Обращаемся к Президенту Украины П. А. Порошенко с просьбой дать оценку сложившейся ситуации и взять рассмотрение этого дела под личный контроль, обеспечить привлечение к ответственности виновных лиц», – говорится в тексте документа.

Также во время обсуждения проекта решения по инициативе председателя фракции «Свобода» Анатолия Витива добавили две правки: об освобождении всех задержанных на линии блокады и прекращении всех уголовных производств в отношении этих лиц.

«Если мы хотим узнать правду, то не должны стрелять по воробьям. Мы должны дать им (руководству государства. – Ред.) время разобраться и доложить нам, что там произошло. Ведь сейчас нет ни одного заявления от пострадавших, ни одной фотографии», – заявил Игорь Палица.

Депутат Григорий Павлович (УКРОП), который возглавляет Волынскую областную союз ветеранов Афганистана, отметил, что обращение по ситуации с блокадой в его лице поддерживают все 2300 ветеранов Афганской войны. «Именно ветераны-афганцы сегодня стоят на постах», – отметил Григорий Павлович.

Народный депутат Украины, представитель Укропа Ирина Констанкевич подчеркнула, что считает своим долгом быть во время принятия этого обращения вместе с волынянами.

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«Сегодняшний день в Верховной Раде должен был бы действительно начаться с блокирования трибуны. И мы делали попытки к ней выйти. Но в Раде оказывается очень мощное сопротивление. Замечу, что депутаты межфракционного объединения «УКРОП» в парламенте уже блокировали трибуну и были единственными, кто вышел туда с требованием поддержать решение относительно блокады. Но, к сожалению, нас тогда не услышали. Обращаюсь ко всем народным депутатам от Волыни с призывом подписать обращение нашего облсовета и завтра в сессионном зале Верховной Рады также поднять этот вопрос», – сказала Ирина Констанкевич.

Вместе с тем, активисты «Самообороны Волыни» подчеркнули, что ради принятия законопроекта об оккупированных территориях и наказания виновных в разгоне блокировщиков они готовы ехать на акции протеста в Киев.

Также волынские депутаты приняли обращение к руководству государства относительно введения санкций против российских банков.

Напомним, что Волынская областная рада первой поддержала торговую блокаду, приняв 2 февраля 2017 года соответствующее обращение к руководящим органам государства.