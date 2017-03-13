В Киеве замуровали "Сбербанк России" (фото, видео)
18:51, 13 марта 2017Общество
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Активисты партии «Национальный корпус» замуровали вход в один из офисов «Сбербанка России» в центре Киева на улице Владимирской.
Активисты требуют аннулировать лицензию "Сбербанка" / Фото УНИАН
Акции с требованием аннулировать лицензию банка никто не препятствует - на месте происшествия присутствовали лишь несколько сотрудников частной охранной компании.
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В Украине проходит кампания, активисты которой требуют запретить работу в стране российских банков: «ВТБ Банк», «Сбербанк России» и «Проминвестбанк».
В Национальном банке заявляют, что полномочия по ограничению присутствия российского капитала в Украине есть только у Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны.
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