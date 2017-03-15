Порошенко: СНБО должен принять решение, чтобы предотвратить раскачивание ситуации в стране

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя факт нападения на полицейских на блокпостах в Донецкой области с участием народных депутатов, заявляет, что Совет национальной безопасности и обороны должен принять решение для предотвращения раскачивания ситуации политиканами.

Об этом глава государства заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое транслировалось на телеканалах "112-Украина" и NewsОne.

«Я смотрел это позорное видео, как избивали полицейских..., как пытались вырвать у них оружие, как унижали бойцов Национальной гвардии и полиции, которые прошли боевые действия с расчета, что те не могут поднять руку на неприкосновенного избранника», - сказал президент.

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По словам Порошенко, представители СБУ и Национальной полиции действовали в рамках закона и проявляли терпимость.

«Уважаемые члены Совета национальной безопасности и обороны! Решение, которое мы с вами сегодня должны принять, непростое, но помимо прочего, оно продиктовано необходимостью предотвратить дестабилизацию ситуации в стране, которую раскачивают, эту ситуацию, политиканы. Оно продиктовано нашим желанием не допустить гражданских противостояний, прекратить втягивание областей и городских советов в те вопросы, которые совершенно не относятся к их компетенции. Еще раз подчеркиваю - раскачивают политическую ситуацию в стране», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, около 19.00 14 марта через блокпост на въезде в Славянск двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились свыше 35 человек, которые отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

По словам заместителя руководителя Нацполиции Вячеслава Аброськина, конфликт произошел с участием народного депутата Владимира Парасюка и сторонников блокады.

Позже в тот день вблизи Краматорска полицейские со стрельбой задержали автоколонну с гражданами, которые до этого прорвались сквозь блокпост в Славянске.

«На требования остановить движение граждане не реагировали и в очередной раз пытались спровоцировать конфликт. С целью пресечения противоправных действий сотрудник полиции произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух», - отметили в полиции.

По факту нападения на полицейских на блокпостах в Донецкой области открыто уголовное производство.