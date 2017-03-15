Аваков наградил полицейских, которые стреляли в воздух перед активистами блокады

Глава МВД Арсен Аваков наградил полицейских, которые пытались помешать участникам блокады Донбасса прорваться через линию разграничения на Донбассе.

"За достойное выполнение службы и верность принципа равенства перед законом, моим приказом награжденные сотрудники ГУ Нацполиции в Донецкой области", - написал министр на своей странице в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, вечером 14 марта на блокпосту в Славянске при проверке документов произошел конфликт между правоохранителями и Парасюком и сторонниками блокады, которые двигались колонной в составе 13 автомобилей. В результате конфликта семь полицейских получили телесные повреждения.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Позже в тот же день под Краматорском полицейские со стрельбой в воздух задержали автоколонну с гражданами, которые перед этим прорвались сквозь блокпост в Славянске.

В свою очередь, заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид восприняла приход в сессионный зал полицейских как “захват зала парламентских заседаний и парламентской трибуны”. По ее мнению, работники органов правопорядка “не имеют права ступать на пол, где происходят парламентские дебаты”, ведь это противоречит демократическим ценностям.