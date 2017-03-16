В Кремле заявили, что санкции против российских банков в Украине "противоречат международному праву"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация в Украине пугает своей тенденцией к дальнейшей деградации и к усилению напряженности. В экономическом плане Украина перестает быть для иностранных и международных инвесторов надежным и предсказуемым местом, куда можно вкладывать деньги и где можно присутствовать в качестве субъекта экономической жизни», - сказал он.

По словам Пескова, Кремль обеспокоен ситуацией, которая складывается в Украине вокруг российских банков в связи с ограничениями, «которые введены или будут вводиться» в отношении российских юрлиц или их дочерних предприятий.

«Безусловно, это противоречит международному праву. Мы будем очень внимательно отслеживать ситуацию и будем при необходимости поддерживать и защищать всеми доступными законными средствами интересы наших кредитно-финансовых учреждений», - заявил Песков.

По его словам, можно понять обеспокоенность руководителей российских банков, которым «не посчастливилось» присутствовать в экономической жизни Украины.

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Он не исключил, что президент РФ Владимир Путин будет обсуждать в ходе встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей этот вопрос, возможно, в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, Совет нацбезопасности и обороны 15 марта поручил Национальному банку Украины и Службе безопасности в течение суток внести предложения относительно санкций против банковских учреждений, в капитале которых есть доля госбанков Российской Федерации.

Позже Нацбанк заявил, что предлагает ввести санкции к дочерним структурам российских госбанков в Украине в форме запрета на вывод капитала за пределы страны.

Санкции затронут дочерние структуры государственных российских банков, включая «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк», «ВиЭс Банк».