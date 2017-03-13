Штурм в Кривом Торце: В Штабе блокады обвинили МВД в "организации провокации"

В Штабе торговой блокады ОРДЛО назвали штурм редута участников блокады в Кривом Торце провокацией и обвинили в ней руководство Министерства внутренних дел Украины и руководство Донецкой полиции. Соответствующее заявление размещено на странице штаба Facebook.

"Штаб блокады торговли с оккупантами обвиняет в организации сегодняшней провокации руководство Донецкой полиции и руководство МВД", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, редуты Штаба блокады были одновременно атакованы в двух точках: редут "Запорожье" в Бахмуте и редут "16 добровольческого батальона" в Кривом Торце.

"Нападавшие действовали по заранее отработанному сценарию, одинаковому в обоих местах. Сначала появилось телевидение, затем - группы "бабушек" с призывами прекратить блокаду. Затем, под прикрытием "бабушек", была попытка силового захвата подготовленными группами "титушек". К местам инцидентов заранее были подогнаны пожарные машины и кареты скорой помощи. Полиция в инцидент не вмешивалась, - рассказали в Штабе.

В Бахмуте гарнизону редута "Запорожье" удалось предотвратить силовое противостояние, однако на редуте "16 добровольческого батальона" в Кривом Торце, где людей было меньше, события пошли совсем по другому сценарию. Была проведена скоординированная атака силами более чем 50 "титушек", имевших военную подготовку и не скрывавших своих отношений с работниками местной полиции", - сказано в сообщении.

"В результате попытки захвата редута и поездов, заблокированных на рельсах, трое ветеранов Войны за Независимость получили повреждения различной тяжести (ножевое ранение, перелом ноги и черепно-мозговая травма). Ветеранами Войны за независимость было сделано несколько выстрелов в воздух из официально зарегистрированного оружия, однако его применение на поражение удалось предотвратить. После этого нападавшие некоторое время еще блокировали редут при полном бездействии полиции. Затем при подходе подкреплений блокадников из других редутов "титушки" покинули место событий. Через некоторое время начальник Донецкой полиции Аброськин заявил о задержании 37 "нападающих" и о том, что все это было следствием некоего "конфликта", - заявляют в Штабе блокады.

Также в Штабе заявили, что считают все эти события провокацией руководства МВД и Донецкой полиции с целью заставить гарнизоны редутов применить оружие для защиты и получить "моральное" право на "силовой" разгон редута.

Блокадники отмечают, что все эти события происходили одновременно с заседанием Кабинета министров, где министр МВД Аваков потребовал для себя полномочий на вооруженный разгон участников блокады. Штаб подчеркивает, что именно такой сценарий развития событий был сорван ветеранами 6 февраля 2017 г., когда ветеранами были задержаны шесть автобусов с титушками на подъезде к Бахмуту, после чего состоялось известное избиение спецназом полиции участников блокады.

"Штаб блокады торговли с оккупантами считает, что данные провокации устраиваются с целью выполнения команд руководства страны-агрессора, которые в течение последних двух дней неоднократно выступали с требованием к властям Украины разогнать торговую блокаду, которая наносит ущерб интересам РФ, а также так называемых "ЛНР-ДНР", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня полиция задержала и доставила для опроса в райотделы 43 человека, которые блокировали пути вблизи Кривого Торца Донецкой области.