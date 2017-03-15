Порошенко озвучил условия снятия транспортной блокады оккупированного Донбасса (видео)

Украина возобновит перемещение грузов через линию столкновения в районе АТО после возвращения захваченных боевиками предприятий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, прекращения огня и отвода тяжелого вооружения и артиллерии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"Мы говорим – верните, пожалуйста, предприятия украинским владельцам – независимо от того, государственная ли это форма собственности, так как и государственную форму собственности также захватили, или правовая форма собственности. Обеспечьте 1 и 2 пункт Минских соглашений, это означает прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии – и мы снимаем ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, СНБО на заседании сегодня, 15 марта, принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.

После заседания секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения в зоне АТО.

Кроме того, СНБО поручил МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ принять дополнительные меры по усилению общественной безопасности и противодействия диверсионным и террористическим проявлениям.