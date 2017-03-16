Проевропейские силы в ЕС вздохнули с облегчением: в Нидерландах побеждает партия премьера Рютте

Такие данные по состоянию на 4:00 были обнародованы в прямом эфире голландского телеканала NOS, после подсчета голосов, передает собственный корреспондент УНИАН. Официально результаты выборов будут объявлены Избирательной комиссией на следующей неделе, во вторник.

Согласно предварительным данным, наибольшее количество мест в парламенте получила партия действующего премьер-министра Рютте - правая либеральная партия (Volks Partij voor vrijheid en democratie, VVD) - 31 место. В сравнении с результатами предыдущих выборов, эта политическая сила потеряла 10 мест.

Праворадикальная партия Гирта Вилдерса (Partij voor de vrijheid), хотя и увеличила свое присутствие в парламенте на четыре места, получает 19 кресел.

Приветствуя результаты выборов, шеф кабинета канцлера Германии Ангелы Меркель Питер Алтмайер написал на странице в Твиттере в стиле футбольных фанатов: "Нидерланды, о, Нидерланды, ты - чемпион!".

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Лидер социалистов Германии, бывший президент Европейского парламента Мартин Шульц, приветствуя Нидерланды, написал, что почувствовал "облегчение", когда узнал, что "Вилдерс на выборах не победил".

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро также поздравил Нидерланды с тем, что "остановили праворадикалов".

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен, которая уже высказалась за проведение референдума по вопросу независимости от Великобритании из-за Brexit, прокомментировала выборы только одним словом: "Хорошо".

С победой Рютте уже поздравил президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер.

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Нидерланды стали первой страной в ЕС, в которой выборы состоялись после Brexit, победы Трампа в США и стремительного роста популистских радикальных партий на фоне миграционного кризиса. Поэтому результаты этих выборов считались очень важными, учитывая предстоящие президентские выборы во Франции и парламентские в Германии.

Также по 19 мест, согласно предварительным результатам, получают христианская демократическая партия Сибранта Бюми (Cristen democratisch Appel) и левые демократы Александра Пехтольда (Democraten66). 16 мест получают левые зеленые. Другие партии получают от 2 до 9 мест.

Далее должна быть сформирована коалиция, которая изберет правительство. Рютте имеет все шансы остаться премьер-министром, хотя процесс формирования коалиции уже выглядит очень сложным.

На этих выборах проголосовал 81% избирателей. Явка на прошлых выборах, которые прошли в 2012 году, составила 74,6%.

Нижняя палата насчитывает 150 мест.