Брат Парасюка обвинил полицию в фальсификации его показаний
16:51, 15 марта 2017Политика
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Также он рассказал о давлении на него во время допроса.
Такую же информацию распространил "Штаб блокады" / facebook.com/parasyuk
Двоюродный брат народного депутата Владимира Парасюка заявляет, что сотрудники полиции подделали его показания.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"Вчера вместе с побратимами я был задержан и избит донецкой полицией. Во время допроса полицейские давили на меня, а также подделали мои показания", - написал он, добавив, что протоколы полиции поддельные.
Эту же информацию затем распространили в "Штабе блокады".
Как сообщал УНИАН, Аброськин выложил видео, на котором родственник Парасюка рассказал о выплатах за участие в блокаде.
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