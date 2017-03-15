Брат Парасюка обвинил полицию в фальсификации его показаний

Двоюродный брат народного депутата Владимира Парасюка заявляет, что сотрудники полиции подделали его показания.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеАваков наградил полицейских, которые стреляли в воздух перед активистами блокады

"Вчера вместе с побратимами я был задержан и избит донецкой полицией. Во время допроса полицейские давили на меня, а также подделали мои показания", - написал он, добавив, что протоколы полиции поддельные.

Эту же информацию затем распространили в "Штабе блокады".

Как сообщал УНИАН, Аброськин выложил видео, на котором родственник Парасюка рассказал о выплатах за участие в блокаде.