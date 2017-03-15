Аброськин выложил видео, на котором родственник Парасюка рассказал о выплатах за участие в блокаде

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 15 марта 2017 года, Алексей Парасюк, двоюродный брат народного избранника, дал показания следователям полиции Донетчины: 500 грн за два дня и «все включено». Вот такая цена идейным лозунгам блокады», - написал Аброськин.

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В свою очередь, в штабе торговой блокады називают фейком информацию о брате Парасюка.

Об этом говорится в заявлении «Штаба блокады торговли с оккупантами Львов», которая обнародована на его странице в Facebook.

«Внимание! Очередная ложь от МВД! Распространенная информация о брате Владимира Парасюка - фейк! Показания Алексея Парасюка, который вчера был избит и задержан Донецкой полицией, сфабрикованы!!!», - подчеркнули в штабе.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 марта на блокпосту в Славянске при проверке документов произошел конфликт между правоохранителями, Парасюком и сторонниками блокады, которые двигались колонной в составе 13 автомобилей. В результате конфликта семь полицейских получили телесные повреждения.

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Открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Как известно, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты, в том числе Парасюк и Семен Семенченко инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки угля были остановлены 10 февраля.

Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения до выполнения своих основных требований: освобождение украинских пленных и принятие закона «О временно оккупированных территорий».

Кроме того, участники акции заявляли, что планируют взять под эффективный украинский контроль» все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, через которые ведется торговля с Россией.