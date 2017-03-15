Петр Порошенко анонсировал новый закон по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО заявил, что принятие закона о временно оккупированных территориях разрушит минский процесс.

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«Наши партнеры не понимают, почему мы просим поддержки в восстановлении целостности Украины извне, когда внутри ряд политических сил поставили себе цель избавиться от части Донбасса и выпихнуть в Россию несколько миллионов украинцев», - сказал он.

«Юридически легализовать это предлагается законом об оккупированных территориях. Только представьте себе другие последствия такой законодательной инициативы! Подобный закон разрушит минский процесс. Похоронит международные санкции против России, поскольку они привязаны к «Минску». Миссия ОБСЕ уйдет из Донбасса. Мы останемся наедине с агрессором на фоне неизбежной эскалации военных действий», - добавил президент.

Порошенко заявил, что предложит другой закон, который соответствует национальным интересам Украины, – закон о восстановлении территориальной целостности.